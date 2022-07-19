Некоторых мотоциклистов спасти не удалось.

Даже использование наименования Full-Self Driving для обозначения комплекса систем активной помощи водителю компанией Tesla не отменяет того факта, что на данном этапе технического развития он обеспечивает уровень автономности управления не выше второго из шести возможных, как напоминает Electrek. В версии FSD Beta 10.13 данное программное обеспечение уделило внимание совершенствованию нескольких навыков автоматики.

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Источник изображения: Tesla

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Прежде всего, машины Tesla под управлением этой версии ПО стали безопаснее проходить левые повороты, которые чаще всего сопряжены с наличием помех во встречном направлении. Улучшен алгоритм проезда перекрёстков и следования за другими транспортными средствами на малых скоростях. Электромобили Tesla научились точнее позиционироваться в пределах своей полосы движения, а также объезжать дорожные заграждения во время ремонтных работ. Улучшено распознавание пешеходов, велосипедистов и животных, хотя на фоне сообщений о проведении расследования в отношении смертельной аварии с участием мотоциклиста и Tesla Model Y в июле прошлого года данное достижение кажется несколько запоздавшим. Наконец, электромобили Tesla научились более точно распознавать ограничения скорости на конкретном участке дороги, опираясь на дорожные знаки, снимаемые бортовыми камерами.