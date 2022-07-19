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Новости Hardware Алексей Сычёв
Roll-Royce и Hyundai договорились о сотрудничестве в сфере создания летательных аппаратов на водородном топливе
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Южнокорейская компания Hyundai Motor сегодня сообщила, что заключила соглашение о взаимопонимании с британским концерном Rolls-Royce, которому уже принадлежит действующий рекорд скорости для летательных аппаратов, использующих электротягу. Созданная подразделением корейского автогиганта, компанией Supernal, кабина для воздушного такси даже послужила декорацией для протокольной фотосъёмки, иллюстрирующей данное событие.

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Источник изображения: Hyundai Motor

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Компании должны помогать друг другу в создании летательных аппаратов на электротяге, а именно – версий с водородными топливными ячейками, на которые Hyundai Motor делает серьёзную ставку. Продемонстрировать первый самолёт на водородных топливных ячейках партнёры намереваются уже в 2025 году.

#hyundai #водородные топливные элементы #rolls-royce #летательные аппараты
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wolfire
12:39
не верю таким новостям, сам не смотрел на градусник, так что не верю, если бы сам зафиксировал сказал бы что да было дело, а так пишут всякую херотень
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А всё почему? А потому что времена "излишков" почти закончились, кормовая база для всяких медиа-бездельников сокращается, как шагренева кожа. И это хорошо.
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Infinity78
12:29
потому что долбоебы именно так и делают
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Sheshenbek
12:27
В моей берлоге сейчас плитка засыхает, не вариант ничего туда вообще ставить.
Торговые сети РФ начнут давать на товары гарантию 1 год – электроника может снова подорожать
ALSTER
12:26
А, так это вы так мстите за бiмбас, где хохлы убили 150 миллиардов мирного населения? За одно попутно отжимая южные территории, или там тоже бiмбас?
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Spambomber13
12:25
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daimos
12:25
Ты что, так же человека убить можно!! Небось поперхнулся дошиком. Зе, ты живой тама?
Цены на видеокарты вернулись к уровню декабря 2020 года
Sheshenbek
12:25
Совершенно верно, но здесь ещё очень много ждунов которые из секты: 3080.по 50к в DNS гарантия 3 года.
Торговые сети РФ начнут давать на товары гарантию 1 год – электроника может снова подорожать
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