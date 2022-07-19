Южнокорейская компания Hyundai Motor сегодня сообщила, что заключила соглашение о взаимопонимании с британским концерном Rolls-Royce, которому уже принадлежит действующий рекорд скорости для летательных аппаратов, использующих электротягу. Созданная подразделением корейского автогиганта, компанией Supernal, кабина для воздушного такси даже послужила декорацией для протокольной фотосъёмки, иллюстрирующей данное событие.
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Компании должны помогать друг другу в создании летательных аппаратов на электротяге, а именно – версий с водородными топливными ячейками, на которые Hyundai Motor делает серьёзную ставку. Продемонстрировать первый самолёт на водородных топливных ячейках партнёры намереваются уже в 2025 году.