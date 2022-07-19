Земля, прощай!

Южнокорейская компания Hyundai Motor сегодня сообщила, что заключила соглашение о взаимопонимании с британским концерном Rolls-Royce, которому уже принадлежит действующий рекорд скорости для летательных аппаратов, использующих электротягу. Созданная подразделением корейского автогиганта, компанией Supernal, кабина для воздушного такси даже послужила декорацией для протокольной фотосъёмки, иллюстрирующей данное событие.

реклама

Источник изображения: Hyundai Motor

анонсы и реклама 3060 за копейки в Регарде, смотри 3070 дешевле 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей Рухнула цена i9 12900K - смотри RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b> 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte за 55тр в Регарде В ДВА раза снижена цена RX 6600 RX 6600 за 30тр в Регарде 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр

Компании должны помогать друг другу в создании летательных аппаратов на электротяге, а именно – версий с водородными топливными ячейками, на которые Hyundai Motor делает серьёзную ставку. Продемонстрировать первый самолёт на водородных топливных ячейках партнёры намереваются уже в 2025 году.