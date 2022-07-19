Инфляция и укрепление доллара США пугают компанию гораздо сильнее.

Представители IBM на квартальной отчётной конференции излучали уверенность в том, что в ближайшие месяцы спрос на услуги компании и серверные решения не сократится. Укреплению курса акций американской компании это не способствовало, инвесторы были явно озадачены влиянием валютных курсов на бизнес IBM. Старожил американского IT-рынка является крупным экспортёром технологий, в этих условиях укрепление национальной валюты не может радовать руководство компании.

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Источник изображения: IBM

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Во втором квартале IBM уже потеряла из-за укрепления доллара США около $900 млн, что на $200 млн выше её изначальных ожиданий. По итогам всего 2022 года потери IBM могут увеличиться до $3,5 млрд. При этом в третьем квартале свободный денежный поток IBM сократится примерно на $500 млн по сравнению с ранее прогнозируемой величиной. Из этой суммы только $200 млн придутся на эффект от принятого компанией решения уйти с российского рынка, остальные $300 млн потерь будут вызваны инфляцией и колебаниями валютных курсов.