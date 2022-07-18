Снижение спроса на массовые модели смартфонов и потребительскую электронику, как сообщает DigiTimes, вынудило тайваньского контрактного производителя чипов столкнуться со случаями отказа клиентов по исполнению взятых на себя ранее обязательств. Когда рынок страдал от дефицита компонентов, многие участники рынка заказывали в производство больше чипов, чем реально требовалось, и после сокращения спроса остались с излишками продукции.
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Многие клиенты PSMC, как отмечает источник, предпочитают выплачивать исполнителю предусмотренные контрактом штрафы, нежели чем связываться с увеличением складских излишков продукции. Избыток возникает не только у поставщиков драйверов дисплеев, но и у специализирующих на других видах продукции компаниях. В таких условиях PSMC не уверена, что выручку в текущем году удастся нарастить. Надежда сохраняется в отношении автомобильного рынка, но и он начал сжиматься под инфляционным давлением.