Гигантам нужно держаться вместе.

Даром что принадлежащая преимущественно арабским инвесторам, в ноябре прошлого года компания GlobalFoundries решила помочь ещё одной американской компании – Ford Motor в производстве автомобильных чипов, после чего была достигнута договорённость о сотрудничестве. Издание Business Korea теперь поясняет, что Volkswagen выражает намерения углубить сотрудничество с компанией TSMC.

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Источник изображения: Volkswagen

Пока сложно судить о том, будет ли TSMC выпускать разработанные Volkswagen собственными силами чипы, либо всё ограничится поставками продукции сторонних разработчиков. Ближайшими партнёрами Volkswagen в сфере автопилота сейчас являются Qualcomm и Mobileye – последняя является израильским подразделением Intel и готовится выйти на фондовую биржу.

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Ближайший конкурент Volkswagen – японская корпорация Toyota Motor, с 2024 года может начать получать от Denso чипы, выпущенные на новом японском предприятии TSMC, которую вторая из компаний будет частично финансировать. Доля Sony в капитале совместного предприятия будет в два раза больше – 20%, но наверняка этот проект позволит в равной степени решить проблемы и производителя датчиков изображения, и поставщика автокомпонентов на конвейер Toyota.