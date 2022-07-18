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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Мюнхенский суд обязал Tesla выплатить недовольной клиентке полную стоимость электромобиля Model X
А виноват во всём оказался дёрганый автопилот.
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Как сообщает Reuters со ссылкой на публикацию Der Spiegel, суд Мюнхена в споре покупательницы кроссовера Model X с компанией Tesla встал на сторону потребителя, обязав компанию выплатить ей полную стоимость машины в качестве компенсации морального вреда, возникшего из-за непредсказуемой и несовершенной работы функции активной помощи водителю. Речь идёт о сумме более 100 тысяч евро, ведь кроссовер Model X является флагманом марки.

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Источник изображения: Tesla

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По мнению истца, функция автопилота Tesla не только некорректно воспринимала некоторые виды препятствий типа дорожных конусов и ограждений, но и постоянно досаждала ложными срабатываниями системы автоматического торможения. Проблема «фантомных» торможений известна владельцам Model 3 и Model Y американской сборки, поскольку с мая прошлого года они лишены дополнительных датчиков и опираются при распознавании препятствий только на данные видеокамер. Model X имеет и дополнительные датчики, но работа профильной системы не удовлетворяет клиентку из Германии, которая решила избавиться от капризного электромобиля и вернуть потраченные на его приобретение деньги в полном объёме.

#tesla #автопилот #электромобили tesla
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