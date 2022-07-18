Не ранее середины месяца.

Известный своими предсказаниями источник Greymon55 сообщил со страниц Twitter, что анонс процессоров Ryzen 7000 и аналогов с памятью типа 3D V-Cache разделены между собой более чем двумя месяцами. Если процессоры AMD Ryzen 7000 с архитектурой Zen 4 в исполнении Socket AM5 будут представлены в середине сентября, то выхода моделей с дополнительной памятью типа 3D V-Cache придётся ждать, по меньшей мере, до середины ноября.

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Источник изображения: AMD

Сомневаться в неизбежности выхода процессоров Raphael-X не приходится, поскольку их появление было в прошлом квартале анонсировано представителями AMD на мероприятии для аналитиков.

Источник изображения: Twitter, Greymon55

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Если Ryzen 7 5800X3D сейчас является единственной моделью с памятью 3D V-Cache в потребительском сегменте, то в новом поколению ассортимент может быть расширен до двух моделей, если верить слухам. Некоторые источники даже не исключают появления флагманского процессора Ryzen 9 7900X3D.