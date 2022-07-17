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Новости Hardware Алексей Сычёв
American Airlines внесла предоплату за 50 электролётов британского производства
Аэротакси сможет брать на борт до четырёх пассажиров и пилота.
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Авиакомпании вполне предсказуемо интересуются темой электрических летательных аппаратов с возможностью вертикального взлёта и посадки, поскольку конкуренция на этом рынке становится достаточно сильной, и именно такой вид воздушного транспорта участники рынка считают наиболее перспективным для обеспечения индивидуальных экспресс-перевозок в городской черте и окрестностях.

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Компания American Airlines, как сообщает Reuters, внесла предоплату за поставку 50 летательных аппаратов британской марки Vertical Aerospace в рамках ранее заключённой сделки, предусматривающей поставку от 250 до 350 таких «воздушных такси», способных брать на борт пилота и четырёх пассажиров, взлетать и садиться вертикально, а также перемещаться по воздуху со скоростью до 320 км/ч на расстояние около 160 км.

Источник изображения: eVTOL News

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В прошлом году American Airlines согласилась внести предоплату в размере $1 млрд, чтобы получить право на приобретение 250 летательных аппаратов VA-X4. Производящая их британская компания Vertical Aerospace готова сотрудничать и с другими клиентами, в прошлом году она располагала заказами на общую сумму $5 млрд, рассчитывая поставить не менее 1350 летательных аппаратов такого типа. Помимо American Airlines, этими воздушными транспортными средствами заинтересовалась и компания Virgin Atlantic.

#дрон #квадрокоптер #аэротакси
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