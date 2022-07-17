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Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики Goldman Sachs ожидают снижения выручки в полупроводниковом секторе в среднем на 20% по итогам следующего года
Больше всего пострадают поставщики технологического оборудования.
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Эксперты Goldman Sachs в конце уходящей рабочей недели заявили, что считают необходимым снизить собственные прогнозы по величине доходов компаний полупроводниковой отрасли на 2023 год в среднем на 20%, поскольку макроэкономическая ситуация не располагает к демонстрации излишнего оптимизма. Если сейчас падение спроса наблюдается в сегменте недорогих смартфонов, потребительской электроники и ПК, то возникновение аналогичной тенденции в серверном сегменте, по мнению авторов аналитической записки, является лишь делом времени.

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Источник изображения: TSMC

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Доходы поставщиков полупроводниковой продукции в следующем году, как считают в Goldman Sachs, должны сократиться на 22% от прогнозируемого сейчас большинством аналитиков уровня, а в сегменте оборудования для производства чипов снижение может достигать 27%. Пострадать от снижения спроса на продукцию в следующем году могут Intel, AMD и NVIDIA, но хуже всего дела будут обстоять у первой из них. Доход на одну акцию этой компании в прогнозе Goldman Sachs на 2023 год сокращён на 46%. Компания AMD к грядущим сложностям подготовлена лучше, в её ценные бумаги эксперты предлагают вкладываться.

#amd #intel #nvidia #аналитика #финансы #полупроводники
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