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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск назвал условие, при котором электромобили Tesla смогут подешеветь
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За два года электромобили Tesla подорожали примерно на четверть, и неприятные для потребителей изменения в своей ценовой политике компания традиционно объясняет ростом затрат на комплектующие, материалы и логистику. Когда на этой неделе Илона Маска (Elon Musk) на страницах Twitter спросили, есть ли основания надеяться на снижение цен, то он назвал весьма прозаичное условие — инфляция для этого, по его словам, «должна успокоиться».

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Источник изображения: Tesla

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Ранее глава Tesla признавался, что повышение цен на электромобили в этом году осуществляется с некоторым опережением относительно экономически обоснованных величин, но делается это с учётом существенной разницы между моментом заказа машины клиентом и её поставки. Разрыв во времени между этими событиями составляет от шести до десяти месяцев в самых сложных случаях, и в условиях роста затрат компания вынуждена обеспечивать себя некоторой «подушкой безопасности». Очевидно, впрочем, что Маск готов снижать цены в том случае, если инфляция вернётся к привычным для американской экономики темпам роста. Дефицит электромобилей и рост цен на топливо, к слову, привели к ситуации, когда бывшие в употреблении машины Tesla продаются по цене новых, а новые электромобили с рук можно купить по удвоенным ценам – это особенно актуально в отношении редких пока на рынке США электрических пикапов и внедорожников, очереди на которые растянулись до 2024 года включительно.

#tesla #илон маск #цены #электромобиль
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