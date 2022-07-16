Уходящая неделя была ознаменована появлением в списке изменений утилиты AIDA64 Extreme информации о поддержке видеокарты GeForce RTX 4090 на базе графического процессора AD102 семейства Ada Lovelace, которую NVIDIA, по неофициальной информации, может выпустить уже в октябре этого года.
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Попутно была реализована поддержка видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1630, а в существовании этого графического решения никто уже не сомневается. Получается, что подготовка к анонсу нового флагмана NVIDIA идёт полным ходом, и с каждым днём доказательств его неотвратимости становится всё больше и больше.