Спрос уже не тот, его надо стимулировать.

Ресурс DigiTimes сообщил, что снижение спроса на ноутбуки заставило их поставщиков вернуться к предоставлению скидок в ряде регионов, среди которых упоминаются «зона евро», Китай и Северная Америка. Спрос на ноутбуки в разгар пандемии сохранялся на высоком уровне, а два года назад цены стремились к росту из-за подобного рыночного дисбаланса.

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Источник изображения: DigiTimes

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Похоже, теперь рынок снова повернулся к покупателю лицом, и приобрести ноутбук станет возможным если не на очень выгодных, то хотя бы адекватных условиях. Руководство TSMC заявило, что на полное избавление участников рынка от складских излишков может уйти около года, поэтому «аттракцион неслыханной щедрости» в сегменте ноутбуков наверняка не ограничится ближайшими неделями.