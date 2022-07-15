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Новости Hardware Алексей Сычёв
К 2025 году AMD может занять до 30% серверного рынка, как считают эксперты
В следующем году компании придётся смириться со снижением доходов в сегменте ПК.
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Аналитики BMO Capital Markets последовали примеру коллег из J.P. Morgan, которые недавно предположили, что AMD в ближайшие годы удвоит свою долю на серверном рынке с нынешних 20% до 30-40%. Правда, в прогнозе BMO Capital Markets фигурирует другой начальный уровень в 15%, да и верхний предел увеличения доли рынка AMD на отрезке до 2025 года ограничен 30%.

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Источник изображения: AMD

В любом случае, 30 % - это достаточно серьёзный показатель, чтобы считать AMD влиятельным игроком рынка центральных процессоров серверного назначения. В позапрошлом квартале компании удалось увеличить выручку от реализации серверных процессоров EPYC более чем в два раза. Специалисты Bernstein при этом отмечают, что AMD использует своё преимущество для улучшения финансовых показателей – некоторые модели EPYC дороже конкурирующих решений Intel на величину до 40%.

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Впрочем, эксперты BMO Capital Markets убеждены, что снижение спроса в сегменте ПК неизбежно вызовет уменьшение выручки AMD относительно запланированных величин не только в этом, но и в следующем году. Лишь в долгосрочной перспективе высокий спрос на серверные процессоры позволит компании улучшить своё рыночное положение.

#amd #аналитика #финансы #процессоры #epyc
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