Даже если объёмы продаж конечных устройств перестанут расти.

На квартальной отчётной конференции TSMC руководство компании много рассуждало о природе нынешнего кризиса в полупроводниковой отрасли, но призвало не сравнивать его с тяжёлыми явлениями 2008 года, предпочитая заявить, что излишки полупроводниковых компонентов будут реализованы участниками рынка потребительской электронике до середины следующего года.

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Источник изображения: TSMC

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В долгосрочной перспективе компания намеревается ежегодно увеличивать свою выручку на 15-20%. Даже если объёмы продаж электронных устройств будут стагнировать, удельное содержание полупроводниковых компонентов будет в них увеличиваться на 5-9% в год, и ярким тому примером могут стать переход сотовой связи на стандарт 5G или электрификация автомобилей с повсеместным внедрением систем активной помощи водителю. Все эти тенденции повышают удельное содержание кремниевых компонентов в одном готовом устройстве, и за счёт этого TSMC сможет переживать не самые простые для рынка электроники времена. В этом году она рассчитывает увеличить выручку на 35%, и утверждает, что проблема снижения спроса не коснётся сегмента дорогих смартфонов.