Квартальное мероприятие TSMC некоторые из приглашённые к его прослушиванию аналитиков традиционно попытались использовать для получения официальных комментариев по поводу ценовой политики компании – предсказуемо безрезультатно, надо заметить. Представители TSMC, по своему обыкновению, не стали комментировать специфику взаимоотношений с клиентами.
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Когда напористый эксперт попытался выяснить, не собираются ли клиенты TSMC перенести часть заказов с первого квартала следующего года на второе полугодие этого, чтобы «проскочить» до повышения цен, то отрицательный ответ руководства компании особой ясности в ситуацию не внёс. Представители TSMC традиционно сослались на политику, способствующую формированию долгосрочных и взаимовыгодных отношений с клиентами, и только потом добавили, что у последних всё равно бы ничего не получилось, ибо сейчас производственные линии компании загружены полностью, и до конца года сдвинуть заказы нереально.
Зато представители TSMC не стали скрывать, что на себестоимость продукции компании негативно влияют не только подорожавшие материалы и оборудование, но и рост тарифов на электроэнергию, с которым тайваньские промышленные потребители столкнулись первого июля этого года. Если учесть, что руководство TSMC без остановки говорило об усиливающемся инфляционном давлении и стремлении поддержать норму прибыли на уровне не ниже 53% в долгосрочной перспективе, то можно почти не сомневаться в неизбежности повышения цен на услуги этого контрактного производителя.