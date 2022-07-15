Высокой энергоэффективности и умеренной себестоимости.

Преодолев изучение всех 29 страниц стенограммы квартальной отчётной конференции TSMC, мы располагаем достаточным количеством информационных поводов, связанных с развитием всей полупроводниковой отрасли. К концу 2025 года TSMC, как известно, собирается наладить массовый выпуск 2-нм изделий. Представители компании пояснили, какие факторы считают главными при реализации соответствующих планов.

реклама

Источник изображения: TSMC

Как отмечалось ранее, переход на 2-нм технологию с новой структурой транзисторов повысит скорость их переключения на 10-15% относительно техпроцесса N3E, либо позволит при неизменном быстродействии снизить энергопотребление на 20-30%. Плотность размещения транзисторов увеличится не так сильно, с учётом запланированных изменений в их структуре – где-то на 20%.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3080 Ti дешевле 100 тр в XPERT.RU 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

По словам председателя совета директоров TSMC Марка Лю (Mark Liu), компания могла бы пойти на более агрессивное увеличение плотности размещения транзисторов, но это вылилось бы в удорожание конечной продукции для клиентов. Вместо этого она собирается развивать как использование чиплетов, так и трёхмерную компоновку полупроводниковых изделий. Это компенсирует скромные показатели изменения планарной плотности размещения транзисторов.