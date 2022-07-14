Географические сателлиты Китая продолжают поставлять рейтингу HWBot новые рекорды разгона памяти типа DDR5. Сегодня рейтинг возглавил Lupin_no_musume из Гонконга, который при помощи жидкого азота разогнал спроектированный с участием специалистов Intel модуль оперативной памяти объёмом 16 Гбайт до DDR5-10600 при значениях таймингов 127-120-120-127-2.
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Испытательный стенд был построен на основе материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex, в которую был установлен центральный процессор Intel Core i9-12900K, аналогичным образом охлаждавшийся при помощи жидкого азота.
Вчера на звание лучшего в разгоне DDR5 имел основания претендовать оверклокер Kovan Yang с Тайваня, который достиг режима DDR5-10594 при значениях таймингов 72-126-126-126-127-2 при помощи всё того же модуля памяти, но в сочетании с материнской платой MSI MEG Z690 Unify-X и центральным процессором Intel Core i9-12900KS.