Агентство Bloomberg в числе первых поделилось комментариями руководства TSMC на квартальной отчётной конференции, которые были сделаны относительно складывающейся на рынке неоднозначной ситуации. С одной стороны, в TSMC ожидают, что до первой половины 2023 года включительно некоторая часть клиентов компании будет избавляться от увеличенных складских запасов продукции, которая рынком в прежних объёмах уже будет не востребована.
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С другой стороны, имеющихся производственных мощностей TSMC всё ещё не хватает для удовлетворения спроса клиентов в полной мере. До конца текущего года предприятия компании продолжат работать с предельной загрузкой, как пояснил глава TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei). Возможность затоваривания складов компонентами для дорогих моделей смартфонов руководство компании совершенно не беспокоит. Как уже отмечалось сторонними источниками, проблема снижения спроса сильнее выражена в нижнем и среднем ценовых диапазонах.