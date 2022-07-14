Как тебе такое, Лиза Су?

Японское издание Nikkei Asian Review в несвойственной ему манере сообщило о подготовке компанией Intel повышения цен на широкий ассортимент собственной продукции к осени текущего года. Вырастет стоимость как центральных процессоров, так и разного рода чипов для периферийных устройств и телекоммуникационного оборудования.

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Источник изображения: Intel

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Величина повышений цен пока не утверждена, но она может варьироваться от нескольких процентов до десяти или двадцати для наиболее затратных с точки зрения производства компонентов. Инфляционное давление и сопутствующий рост затрат в компании называют главными факторами, способствовавшими принятию подобного решения, как сообщает японский источник.