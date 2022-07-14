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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel готовится повысить цены на величину до 20%
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Японское издание Nikkei Asian Review в несвойственной ему манере сообщило о подготовке компанией Intel повышения цен на широкий ассортимент собственной продукции к осени текущего года. Вырастет стоимость как центральных процессоров, так и разного рода чипов для периферийных устройств и телекоммуникационного оборудования.

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Источник изображения: Intel

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Величина повышений цен пока не утверждена, но она может варьироваться от нескольких процентов до десяти или двадцати для наиболее затратных с точки зрения производства компонентов. Инфляционное давление и сопутствующий рост затрат в компании называют главными факторами, способствовавшими принятию подобного решения, как сообщает японский источник.

#intel #финансы #процессоры #цены
5
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Sheshenbek
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Только что сходил на почту забрал процессор, правда ставить его лень, надо всё разбирать моего монстра, так в падлу пацаны
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cantik
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Александр Дедок
13:24
Ну пока алдер лейки впереди, запасы процессоров 10-11 поколений на складах уменьшаются, у АМД 7000 райзены выйдут только осенью. А когда выйдут, тогда и понизить цены можно будет, тем более 13 поколе...
Intel готовится повысить цены на величину до 20%
Слава Шишков
13:23
Вы все врёте, в России невозможно купить доллары!!!
Жители РФ массово скупают доллары – за 2 квартал 2022г население приобрело валюты на 400 млрд рублей
Mr. Night
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Я купил ME:LE со всеми длц и ничуть не прогадал - картинку в играх хорошо подтянули. Сейчас играю во вторую часть и она великолепна! Именно так и надо делать игры с прекрасным гейплеем и сюжетом и без...
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