Японское издание Nikkei Asian Review в несвойственной ему манере сообщило о подготовке компанией Intel повышения цен на широкий ассортимент собственной продукции к осени текущего года. Вырастет стоимость как центральных процессоров, так и разного рода чипов для периферийных устройств и телекоммуникационного оборудования.
реклама
Величина повышений цен пока не утверждена, но она может варьироваться от нескольких процентов до десяти или двадцати для наиболее затратных с точки зрения производства компонентов. Инфляционное давление и сопутствующий рост затрат в компании называют главными факторами, способствовавшими принятию подобного решения, как сообщает японский источник.