А вот 7-нм техпроцесс, даром что доминирует, постепенно сокращает свою долю.

Квартальный отчёт TSMC позволяет понять, насколько активно компания осваивает новые литографические нормы – по крайней мере, в стоимостном выражении. В минувшем квартале TSMC получила от поставок 5-нм изделий 21% совокупной выручки. Это на один процентный пункт выше, чем в первом квартале текущего года, и сразу на три процентных пункта больше, чем во втором квартале 2021 года.

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Источник изображения: TSMC

При этом 7-нм техпроцесс в стоимостном выражении больше не прогрессирует. Ещё в первом квартале обеспечивая им доля выручки TSMC замерла на уровне 30%, а год назад она достигала 31%. Закономерно, что по мере освоения 5-нм технологии доля выручки TSMC от реализации 7-нм продукции будет сокращаться.

Источник изображения: TSMC

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Характерно, что из зрелых техпроцессов свою долю в выручке за год увеличили 45-нм и 40-нм, а 65-нм остался на уровне второго квартала прошлого года со своими 5%. Руководство компании на квартальном отчётном мероприятии дало понять, что сумму капитальных расходов на текущий год TSMC пока пересматривать в сторону уменьшения не собирается, но сроки их реализации могут быть частично смещены на следующий год – например, в случае задержки отгрузки литографического оборудования со стороны поставщика.