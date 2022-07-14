Зато центральные и графические процессоры компенсировали все негативные явления.

Компания TSMC даже в сложных экономических условиях сочла уместным повысить прогноз по приросту выручки в этом году, хотя причина подобного оптимизма вряд ли связана с рынком смартфонов, если исключить фактор близости анонса нового поколения Apple iPhone. В квартальной отчётности TSMC явно указано, что в минувшем трёхмесячном периоде доля выручки, генерируемой в сегменте смартфонов, сократилась за год с 42 до 38%. Даже в первом квартале текущего года данный сегмент формировал 40% выручки TSMC, так что деградация очевидна.

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Источник изображения: TSMC

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При этом сегмент компонентов для высокопроизводительных вычислений продемонстрировал прямо пропорциональный прогресс, увеличив свою долю в выручке с прошлогодних 39 до 43%. Если учесть, что к сегменту HPC компания традиционно относит заказы на выпуск как центральных, так и графических процессоров, то активно обсуждаемые спад на рынке ПК и «криптозима» во втором квартале, по всей видимости, ещё не оказывали существенного влияния на деятельность TSMC. Напротив, если выручка в сегменте смартфонов во втором квартале последовательно выросла только на 3%, то в сегменте HPC она увеличилась сразу на 13%, по динамике уступив лишь сегменту Интернета вещей и автомобильному рынку, которые профильную выручку увеличили на 14% каждый.