И в такое сложное время компания не теряет оптимизма.

Компания TSMC сегодня опубликовала квартальный отчёт, сообщив об увеличении выручки на 36,6% в годовом сравнении до $18,16 млрд, что почти совпало с верхней границей собственного прогноза этого контрактного производителя чипов. Важно, что в третьем квартале компания рассчитывает выручить от $19,8 до $20,6 млрд, хотя аналитики называли в своих прогнозах сумму не более $18,5 млрд в среднем.

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Источник изображения: TSMC

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Не считает нужным TSMC демонстрировать и пессимизм в отношении итогов всего 2022 года. Напротив, если ранее компания рассчитывала увеличить выручку на 25-29%, то теперь прогноз повышен в сторону прироста на 34-36%. Для формирующихся макроэкономических условий это весьма самоуверенное заявление. Впрочем, показатели выручки и натуральные характеристики деятельности компании могут изменяться разными темпами. Известно, что во втором квартале норма прибыли TSMC выросла до рекордных для последних 26 лет наблюдений 59,1%. Рост собственных затрат компания пока успешно компенсирует повышением цен на свои услуги.