Подготовка к противостоянию с Twitter в суде, как можно было бы подумать, не отнимает у Илона Маска (Elon Musk) настолько много сил, чтобы не отвлекаться на другие темы. Издание Barron’s заметило, что миллиардер одобрительно высказался в поддержку заявления одного из подписчиков, который назвал одним из главных уроков этого года осознание невозможности добиться национальной безопасности без энергетической независимости.
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Маск добавил, что абсолютно согласен с этим утверждением, а литиевые аккумуляторы считает «новой нефтью». Правда, если вернуться к вопросу национальной безопасности, то в данный момент крупнейшим производителем литиевых аккумуляторов остаётся китайская компания CATL, контролирующая около 30% мирового рынка. Такая расстановка сил вряд ли может устраивать власти США, которые находятся в не очень добрых взаимоотношениях с КНР. Импорт нефти, в свою очередь, на 40% покрывает потребности США в энергоносителях, поэтому замена её на аккумуляторы существенной разницы с точки зрения национальной безопасности не обеспечит.