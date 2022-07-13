За счёт изменения химического состава литиевых аккумуляторов.

Корпорация Panasonic, по информации Reuters, ведёт активную работу по поиску более эффективного состава литиевых аккумуляторов, используемых в тяговых батареях электромобилей. К 2030 году, по мнению представителей производителя, это позволит увеличить плотность хранения заряда на 20%. Для кроссовера Tesla Model Y, например, это будет означать увеличение запаса хода примерно на 100 км при прежних размерах тяговой батареи.

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Источник изображения: Panasonic

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Можно будет создавать и более лёгкие электромобили, поскольку масса тяговой батареи существенно влияет на их динамику. Panasonic движется к заданной цели, подбирая новые химические элементы как для электролита, так и для электродов. Новый состав позволит поднять рабочее напряжение аккумуляторов без ущерба для их ресурса – по данным Panasonic, с нынешних 4,3‒4,4 вольт до 4,5‒4,6 вольт. В отрицательном электроде компания попытается заменить графит на кремний, хотя и признаёт, что это сделает батарею более дорогой.