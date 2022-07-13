Некоторые аналитики считают, что высокий спрос на серверные компоненты позволит NVIDIA безболезненно пережить спад на криптовалютном рынке, который обрушил спрос на видеокарты, но специалисты KeyBanc Capital Markets убеждены, что в третьем квартале игровая выручка компании последовательно сократится на 20%.
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Причиной тому станут сразу несколько факторов. Во-первых, общая обеспокоенность потребителей инфляцией заставит их задуматься перед покупкой видеокарт в условиях ограниченности личного бюджета. Во-вторых, спад криптовалютного рынка неизбежно снизит спрос на новые видеокарты: майнерам они в прежних количествах будут не нужны, а геймеры получат возможность присмотреться к подержанным по заманчивым ценам. В-третьих, близость анонса видеокарт поколения GeForce RTX 40 заставит многих любителей игр воздержаться от покупки видеокарт текущего поколения, и это тоже негативно скажется на выручке NVIDIA за третий квартал.
Конкурирующая AMD в ближайшие месяцы тоже пострадает, как считают эксперты KeyBanc Capital Markets. Спрос на компьютерные компоненты уже падает, а близость «криптозимы» ещё и оставит компанию с излишками графических процессоров для игровых видеокарт. Аналитики J.P. Morgan остаются сторонниками идеи о способности высокого спроса на серверные компоненты оказать поддержку компаниям Intel, AMD и NVIDIA не только в текущем полугодии, но и в некоторой части следующего года.
Специалисты Citi оценили перспективы игрового бизнеса NVIDIA весьма своеобразно. Они заявили, что снижение спроса на игровые решения данной марки будет подрывать выручку компании не только в текущем году, но до 2024 года включительно. Спрос на ПК в целом в эти периоды, по их мнению, будет ниже сезонных норм, а существенные запасы видеокарт в рознице не будут способствовать поставкам новых партий соответствующих изделий в желаемых количествах.