Криптозима близко.

Некоторые аналитики считают, что высокий спрос на серверные компоненты позволит NVIDIA безболезненно пережить спад на криптовалютном рынке, который обрушил спрос на видеокарты, но специалисты KeyBanc Capital Markets убеждены, что в третьем квартале игровая выручка компании последовательно сократится на 20%.

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Источник изображения: NVIDIA

Причиной тому станут сразу несколько факторов. Во-первых, общая обеспокоенность потребителей инфляцией заставит их задуматься перед покупкой видеокарт в условиях ограниченности личного бюджета. Во-вторых, спад криптовалютного рынка неизбежно снизит спрос на новые видеокарты: майнерам они в прежних количествах будут не нужны, а геймеры получат возможность присмотреться к подержанным по заманчивым ценам. В-третьих, близость анонса видеокарт поколения GeForce RTX 40 заставит многих любителей игр воздержаться от покупки видеокарт текущего поколения, и это тоже негативно скажется на выручке NVIDIA за третий квартал.

Конкурирующая AMD в ближайшие месяцы тоже пострадает, как считают эксперты KeyBanc Capital Markets. Спрос на компьютерные компоненты уже падает, а близость «криптозимы» ещё и оставит компанию с излишками графических процессоров для игровых видеокарт. Аналитики J.P. Morgan остаются сторонниками идеи о способности высокого спроса на серверные компоненты оказать поддержку компаниям Intel, AMD и NVIDIA не только в текущем полугодии, но и в некоторой части следующего года.

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Специалисты Citi оценили перспективы игрового бизнеса NVIDIA весьма своеобразно. Они заявили, что снижение спроса на игровые решения данной марки будет подрывать выручку компании не только в текущем году, но до 2024 года включительно. Спрос на ПК в целом в эти периоды, по их мнению, будет ниже сезонных норм, а существенные запасы видеокарт в рознице не будут способствовать поставкам новых партий соответствующих изделий в желаемых количествах.