В этой части рынка всё пока относительно благополучно.

Аналитики UBS отмечают, что спрос на потребительскую электронику и ПК действительно сокращается, но связанные с этими сегментами рынка компании могут пострадать от данных явлений в разной степени, поскольку некоторые из них имеют своего рода «подушки безопасности».

реклама

Источник изображения: Getty Images

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

По крайней мере, как считают эксперты, NVIDIA в достаточной степени защищена от колебаний спроса в игровом сегменте своими растущими доходами на серверном направлении. В последнем случае до сих пор наблюдается рост спроса на вычислительные мощности, переход на системы искусственного интеллекта и ведётся подготовка к выходу нового поколения центральных процессоров AMD и Intel. Выручка NVIDIA в серверном сегменте вполне способна вырасти до такой степени, что перекроет возможные потери от снижения спроса на игровые видеокарты, которое во многом спровоцировано охлаждением спроса на криптовалютном рынке.