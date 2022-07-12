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Новости Hardware Алексей Сычёв
Серверный сегмент поможет NVIDIA легче перенести последствия криптозимы
В этой части рынка всё пока относительно благополучно.
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Аналитики UBS отмечают, что спрос на потребительскую электронику и ПК действительно сокращается, но связанные с этими сегментами рынка компании могут пострадать от данных явлений в разной степени, поскольку некоторые из них имеют своего рода «подушки безопасности».

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Источник изображения: Getty Images

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По крайней мере, как считают эксперты, NVIDIA в достаточной степени защищена от колебаний спроса в игровом сегменте своими растущими доходами на серверном направлении. В последнем случае до сих пор наблюдается рост спроса на вычислительные мощности, переход на системы искусственного интеллекта и ведётся подготовка к выходу нового поколения центральных процессоров AMD и Intel. Выручка NVIDIA в серверном сегменте вполне способна вырасти до такой степени, что перекроет возможные потери от снижения спроса на игровые видеокарты, которое во многом спровоцировано охлаждением спроса на криптовалютном рынке.

#nvidia #аналитика #финансы
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