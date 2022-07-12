Аналитики IDC подсчитали количество отгруженных производителями персональных компьютеров, которое достигло 71,3 млн штук. Уже второй квартал подряд данные объёмы снижаются, в данном случае – на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, снижение спроса на ПК в потребительском секторе может обрести долгосрочный характер в связи с осторожным отношением клиентов к подобного рода покупкам в условиях макроэкономической неопределённости.
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Даже имеющийся уровень продаж ПК остаётся достаточно высоким на фоне периодов, предшествовавших началу пандемии. В том же 2018 году за второй квартал было отгружено 62,1 млн ПК, а годом позднее – только 65,1 млн штук. Среди конкретных поставщиков сильнее всего пострадала HP Inc. (-27,6%), которая сильнее завязана на потребительский рынок, чем конкурирующие Dell и Lenovo, а компания Apple сократила объёмы поставок ПК на 22,5%, откатившись на пятое место и разделив его с Asustek Computer.