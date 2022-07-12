Аналитики Barclays ожидают, что июньское снижение объёмов поставок ноутбуков, о котором накануне сообщали тайваньские контрактные производители, является предвестником ещё более серьёзных сокращений. По итогам всего текущего года, как считают эксперты, объёмы поставок ноутбуков сократятся на 17% вместо прежде прогнозировавшихся 12%.
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AMD в этом отношении ещё может как-то добиться нейтральных или положительных результатов года, поскольку её продукция в данном сегменте до сих пор не так сильно представлена. С Intel ситуация обстоит гораздо сложнее – ещё в апреле финансовый директор компании предупреждал, что спрос на ПК по итогам ближайших месяцев может оказаться хуже, чем ожидалось. Intel до сих пор с точки зрения выручки заметно зависит от рынка ПК, а ноутбуки занимают основную его часть.