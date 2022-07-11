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Новости Hardware Алексей Сычёв
К середине десятилетия каждый четвёртый новый автомобиль в США будет передвигаться на электротяге
Если нынешние темпы экспансии электромобилей сохранятся.
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По данным Bloomberg, для любого технического новшества барьер в 5% на первичном рынке означает переход к началу массовой экспансии. Примерно такая тенденция наблюдалась со смартфонами, которые до определённого момента были редкой диковинкой, привлекающей внимание только ценителей технического прогресса, а сейчас гораздо больше удивления вызывает человек, не пользующийся смартфоном.

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В случае с электромобилями, по данным источника, в глобальном масштабе порог в 5% первичного рынка был пройден в прошлом году, поэтому в ближайшие годы следует ожидать массового распространения этого типа транспортных средств. США в этом отношении оказались достаточно консервативным рынком, поскольку планку в 5% преодолели только в первом квартале прошлого года.

Источник изображения: Bloomberg

При этом США остаётся третьим по величине рынком электромобилей после Китая и Европы, причём балом здесь правит Tesla. Если тенденции 18 других регионов, где электромобили давно преодолели планку в 5% на первичном рынке, можно проецировать на США, то четверть всех новых машин будут здесь электромобилями уже к середине текущего десятилетия, как считают эксперты Bloomberg.

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Лидером по электрификации транспорта можно считать Норвегию, где электромобили занимают 83,5% первичного рынка легковых машин, на втором месте расположилась Исландия с 51,7%, Швеция с её уверенными 28,7% довольствуется третьим местом. Китай, который является крупнейшим рынком электромобилей в мире, демонстрирует их долю в 16,7% всех продаж новых транспортных средств в регионе.

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