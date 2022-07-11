До недавних пор в этой сфере чувствовались последствия локдаунов в Китае.

Как отмечает ресурс DigiTimes, контрактные производители ноутбуков по итогам июня столкнулись с ростом выручки в последовательном сравнении, поскольку в мае локдауны в Китае продолжали оказывать существенное влияние на их деятельность, и только в июне ситуация изменилась к лучшему.

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Источник изображения: DigiTimes

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Этот же источник сообщает, что окончательно решить все проблемы удастся к середине июля. Другое дело, что на выручку контрактных производителей ноутбуков начнёт негативно влиять снижающийся спрос на продукцию данного типа. За два года пандемии граждане купили достаточно ноутбуков, чтобы без проблем пользоваться ими ещё какое-то время, а корпорации свои компьютерные парки пока обновлять не торопятся в сфере макроэкономической неопределённости. Впрочем, крупные поставщики ноутбуков вроде Dell, HP Inc. и Lenovo уже отмечали, что в последние месяцы спрос формируется преимущественно корпоративными клиентами.