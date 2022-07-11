С развитием современных средств связи поход в традиционные магазины перестал быть проблемой для тех, кто исполняет тем самым волю другого человека – фотографиями товаров можно делиться в реальном времени, а цены и прочие нюансы можно обсуждать в чате мессенджера. Тем не менее, остаются люди, которые в силу возраста и привычек не могут пользоваться интернет-магазинами, а посетить традиционные точки продаж не могут по состоянию здоровья.
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Заботу о престарелых гражданах взял на себя один их японских разработчиков, как отмечает Nikkei Asian Review. С июня в одном из местных магазинов известной розничной сети сотрудники обслуживают пенсионеров при помощи очков дополненной реальности и специального приложения для планшета, которое позволяет выделять на транслируемой из магазина картинке нужные товары и давать советы персоналу при помощи голосовых сообщений.
По сути, сотрудник магазина становится «глазами и руками» клиента, который находится дома и в дальнейшем получает сформированный заказ. Пока обслуживание по такой схеме персонал осуществляет раз в неделю, а количество опробовавших нововведение клиентов не превысило 13 человек, но постепенно эксперимент будет масштабироваться, и к апрелю следующего года превратится в полноценный сервис. Примечательно, что сперва разработчики очков дополненной реальности собирались использовать их на фермах для сортировки яблок руками оператора при подсказках со стороны более возрастных наставников.