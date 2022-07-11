Партнёром выступит GlobalFoundries.

По информации Reuters, французская компания STMicroelectronics действительно решила построить новое предприятие на территории своей исторической родины, в непосредственной близости от границы с Италией и Швейцарией, на котором будет выпускать полупроводниковые компоненты по заказу клиентов из Европы и из-за её пределов.

реклама

Источник изображения: STMicroelectronics

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Партнёром по строительству выступит GlobalFoundries, у которой есть предприятия на территории соседней Германии. Бюджет строительства пока не разглашается – по слухам, он достигнет 4 млрд евро, но уточняется, что власти Франции могут выделить целевые субсидии. Для STMicroelectronics появление нового предприятия станет шагом на пути к увеличению размера годовой выручки до $20 млрд.