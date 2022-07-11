По информации Reuters, французская компания STMicroelectronics действительно решила построить новое предприятие на территории своей исторической родины, в непосредственной близости от границы с Италией и Швейцарией, на котором будет выпускать полупроводниковые компоненты по заказу клиентов из Европы и из-за её пределов.
реклама
Партнёром по строительству выступит GlobalFoundries, у которой есть предприятия на территории соседней Германии. Бюджет строительства пока не разглашается – по слухам, он достигнет 4 млрд евро, но уточняется, что власти Франции могут выделить целевые субсидии. Для STMicroelectronics появление нового предприятия станет шагом на пути к увеличению размера годовой выручки до $20 млрд.