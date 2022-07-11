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Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung освоит 3-нм техпроцесс второго поколения в 2023 году
Это позволит годом позже наладить поставки собственных 3-нм мобильных процессоров.
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Как известно, первыми получателями 3-нм чипов производства Samsung Electronics стали китайские разработчики майнингового оборудования. По некоторым данным, в смартфонах Galaxy S23, которые будут представлены в начале следующего года, компания не будет использовать процессоры собственного производства, ограничившись только 4-нм процессорами Qualcomm, выпускаемыми конкурирующей TSMC.

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По информации Business Korea, процессоры Exynos во флагманские модели смартфонов Samsung вернутся лишь в 2024 году, когда будет налажен выпуск чипов по второму поколению 3-нм технологии.

Источник изображения: TSMC

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Технически Samsung освоит второе поколение 3-нм техпроцесса ещё в 2023 году, поэтому нельзя утверждать, что собственные процессоры Exynos станут первыми продуктами, выпущенными по этим литографическим нормам. Очевидно лишь то, что условное лидерство Samsung по срокам освоения 3-нм технологии широким кругам клиентов компании особого преимущества не даст, поскольку TSMC к началу следующего года будет снабжать своих заказчиков 3-нм продукцией в более широком ассортименте.

#смартфоны #samsung #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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