Игровое направление и трёхмерная печать попали в этот перечень.

По логике вещей, снижение спроса на ПК не сулит компании HP Inc., которая традиционно от него сильно зависела, ничего хорошего. В интервью ресурсу Barron’s глава компании Энрике Лорес (Enrique Lores) обозначил не менее пяти направлений стратегического развития HP Inc., которые помогут производителю преодолеть наметившиеся трудности.

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Источник изображения: HP Inc.

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Во-первых, HP Inc. намеревается развивать направление игровых ПК и аксессуаров, а также периферийных устройств широкого спектра применения. Графическим решениям тоже будет уделяться повышенное внимание, хотя из контекста сложно судить, собирается ли HP Inc. самостоятельно продавать видеокарты сторонним клиентам. В сфере услуг компания собирается сосредоточиться как на корпоративном секторе, так и на потребительском, а ещё одной важной частью бизнеса станет выпуск устройств для трёхмерной печати. Уже сейчас компания сосредотачивает свои усилия на этом направлении, предлагая корпоративным клиентам 3D-принтеры для создания деталей в промышленных масштабах.