Рынку просто не нужно прежнее количество полупроводниковой продукции.

Предварительные итоги второго квартала, как напоминают специалисты New Street Research, говорят о достижении выручкой TSMC верхней границы собственного прогноза - $18,2 млрд, но это благополучие может быть обманчивым. Спрос на смартфоны снижается, а именно компоненты для этого вида устройств формируют значительную долю выручки компании.

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Источник изображения: TSMC

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В целом, макроэкономическая ситуация не благоволит дальнейшему росту объёмов реализации электронных устройств, а потому не нужны будут и новые производственные линии в тех количествах, на которые рассчитывала TSMC. В этом году она собирается потратить до $44 млрд на капитальное строительство, в следующем – не менее $40 млрд. Расходы на материалы и электроэнергию при этом растут, а повышение цен на услуги TSMC не всегда способно адекватно компенсировать эту тенденцию. Аналитики ожидают, что компании придётся уменьшить капитальные расходы ради сохранения прибыльности своей деятельности.