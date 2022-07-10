Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC наверняка придётся сократить расходы на строительство новых предприятий
Рынку просто не нужно прежнее количество полупроводниковой продукции.
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
<b>3070 Gigabyte Gaming за 60 тр</b>
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр

Предварительные итоги второго квартала, как напоминают специалисты New Street Research, говорят о достижении выручкой TSMC верхней границы собственного прогноза - $18,2 млрд, но это благополучие может быть обманчивым. Спрос на смартфоны снижается, а именно компоненты для этого вида устройств формируют значительную долю выручки компании.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

В целом, макроэкономическая ситуация не благоволит дальнейшему росту объёмов реализации электронных устройств, а потому не нужны будут и новые производственные линии в тех количествах, на которые рассчитывала TSMC. В этом году она собирается потратить до $44 млрд на капитальное строительство, в следующем – не менее $40 млрд. Расходы на материалы и электроэнергию при этом растут, а повышение цен на услуги TSMC не всегда способно адекватно компенсировать эту тенденцию. Аналитики ожидают, что компании придётся уменьшить капитальные расходы ради сохранения прибыльности своей деятельности.

#финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GlobalFoundries и STMicroelectronics собираются построить предприятие во Франции
Intel усилила контрактный бизнес выходцем из TSMC
Первыми 3-нм чипами Samsung снабжается китайское оборудование для майнинга
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 простых советов, которые помогут Windows 10 и Windows 11 работать долго и стабильно
45
О проблемных видеокартах с Aliexpress говорят все больше и больше
37
Что можно собрать до 30 000 рублей на Aliexpress в июле 2022
16
Вынос гнезда подключения электросети из блока питания и для чего я это сделал
91
Зеленой сказке конец: майнеров сливают, потому что Европу зимой снова ждут "эти" дни
18
Впихиваем невпихиваемое - установка RX 6700XT Sapphire Nitro+ в Node 202
13
Обзор игрового кресла AKRacing MAX и сравнение с DXRacer King
70
Очень краткий обзор аудио кабеля Dayton 3,5 Jack - 2xRCA
15

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
08:40
Картинка фейк..... На первом месте стоит Китай....
Российские блогеры начали массово размещать посты о «вреде VPN» – скорее всего, проплаченные
Сергей Васильев
08:37
Это всеобщее. В добавок большинство обзорщиков не занимаются тестами/обзорами. Пишут заказухи. Много чего обслюнявленного видел, там косяков непозволительно много, но о них умалчивают. Особенно я заме...
Краткий обзор накопителя Kingston A400 2.5"
Эдуард Кузнецов
08:36
Вот эта фанатская каша из слов - очевидные аргументы?) Лови.
Процессоры Intel 14-го поколения Meteor Lake задерживаются до конца 2023 года
Сергей Васильев
08:31
Я вообще то писал о другом. P.s. кабеля не миф. Вопрос в том что и начем слушать
Очень краткий обзор аудио кабеля Dayton 3,5 Jack - 2xRCA
incognito_ineta
08:25
О,началось. Оправдание барыжных цен и нытьё. Вы либо договариваетесь и ищите, разрабатываете новые схемы ведения бизнеса, либо закрываетесь. Алиэкспресс до фонаря. Как возит, доставляет всё. Так и буд...
Представители российского бизнеса раскритиковали перспективы параллельного импорта
Kira625
08:24
Эта цитата Бодрова для них неудобна - они предпочитавют ее не замечать.
В России назревает дефицит пива и вина – цены вырастут до 60%, а на решение проблемы уйдёт 30 лет
Zorro
08:16
На Авито карта б.у на гарантий от магаза. вот откуда.
О проблемных видеокартах с Aliexpress говорят все больше и больше
Виталий Shokerxxx
08:15
так для таких медленных и делают бесплатный доступ..
В Star Citizen проходит неделя бесплатного доступа
Виталий Shokerxxx
08:14
явно не играл ужо как лет 5 все работает четко.. все тру парни играют..
В Star Citizen проходит неделя бесплатного доступа
Виталий Shokerxxx
08:13
бред. пиво сродни технологии кваса. вино та же настойка брожения.
В России назревает дефицит пива и вина – цены вырастут до 60%, а на решение проблемы уйдёт 30 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем