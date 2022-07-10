Предварительные итоги второго квартала, как напоминают специалисты New Street Research, говорят о достижении выручкой TSMC верхней границы собственного прогноза - $18,2 млрд, но это благополучие может быть обманчивым. Спрос на смартфоны снижается, а именно компоненты для этого вида устройств формируют значительную долю выручки компании.
реклама
В целом, макроэкономическая ситуация не благоволит дальнейшему росту объёмов реализации электронных устройств, а потому не нужны будут и новые производственные линии в тех количествах, на которые рассчитывала TSMC. В этом году она собирается потратить до $44 млрд на капитальное строительство, в следующем – не менее $40 млрд. Расходы на материалы и электроэнергию при этом растут, а повышение цен на услуги TSMC не всегда способно адекватно компенсировать эту тенденцию. Аналитики ожидают, что компании придётся уменьшить капитальные расходы ради сохранения прибыльности своей деятельности.