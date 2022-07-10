Внимательного читателя могли насторожить заявления Samsung Electronics о намерениях сперва начать применение 3-нм продукции в сегменте высокопроизводительных вычислений, и только потом ввести её в мобильном сегменте. Как поясняет издание Nikkei Asian Review, первым получателем 3-нм чипов Samsung стали китайские разработчики специализированных ускорителей для добычи криптовалют.
реклама
Вряд ли их продукция в существующей конъюнктуре рынка будет пользоваться достойным спросом, поэтому нет ничего удивительного в том, что выпуск профильных чипов был налажен не на передовом предприятии Samsung в Пхёнтхэке, а на опытно-экспериментальной линии в Хвасоне, которая не может выдавать продукцию в больших количествах.
Японские источники также сообщают, что в прошлом месяце штат руководства Samsung Electronics серьёзно изменился по кадровому составу, поскольку до десятка руководителей разных направлений покинули свои посты. Вряд ли при отсутствии претензий к качеству их работы нужно было бы заниматься масштабными кадровыми перестановками. По всей видимости, Samsung не удовлетворена своим прогрессом в сфере литографии.