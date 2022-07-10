А не смартфоны какие-нибудь, как можно было подумать.

Внимательного читателя могли насторожить заявления Samsung Electronics о намерениях сперва начать применение 3-нм продукции в сегменте высокопроизводительных вычислений, и только потом ввести её в мобильном сегменте. Как поясняет издание Nikkei Asian Review, первым получателем 3-нм чипов Samsung стали китайские разработчики специализированных ускорителей для добычи криптовалют.

реклама

Источник изображения: Samsung Electronics

Вряд ли их продукция в существующей конъюнктуре рынка будет пользоваться достойным спросом, поэтому нет ничего удивительного в том, что выпуск профильных чипов был налажен не на передовом предприятии Samsung в Пхёнтхэке, а на опытно-экспериментальной линии в Хвасоне, которая не может выдавать продукцию в больших количествах.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Японские источники также сообщают, что в прошлом месяце штат руководства Samsung Electronics серьёзно изменился по кадровому составу, поскольку до десятка руководителей разных направлений покинули свои посты. Вряд ли при отсутствии претензий к качеству их работы нужно было бы заниматься масштабными кадровыми перестановками. По всей видимости, Samsung не удовлетворена своим прогрессом в сфере литографии.