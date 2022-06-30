Компания Samsung Electronics, как и ожидалось, сегодня объявила о начале серийного производства 3-нм компонентов, поскольку даже промедление в один день идеологически уравняло бы её с конкурирующей TSMC, которая свои 3-нм изделия обещает поставить на конвейер во второй половине 2022 года. Самое интересное, что Samsung свои 3-нм изделия сперва начнёт предлагать в сегменте высокопроизводительных вычислений, и только потом переведёт их в мобильный. Обычно экспансия идёт в обратном порядке.
реклама
Как поясняется в пресс-релизе, в первом поколении 3-нм техпроцесса достигается снижение уровня энергопотребления на 45% по сравнению с 5-нм технологией, скорость переключения транзисторов возрастает на 45%, а площадь кристалла изделий уменьшается на 16%. Во втором поколении преимущество будет увеличено до 50% по энергопотреблению, до 30% по производительности, и до 35% по занимаемой кристаллом чипа площади. Выпуск 3-нм чипов сперва будет налажен на предприятии в Хвасоне, позже оно распространится и на новейшую площадку в Пхёнтхэке.