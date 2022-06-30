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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung Electronics рассказала о величине преимущества 3-нм техпроцесса над 5-нм
Серийное производство уже началось.
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Компания Samsung Electronics, как и ожидалось, сегодня объявила о начале серийного производства 3-нм компонентов, поскольку даже промедление в один день идеологически уравняло бы её с конкурирующей TSMC, которая свои 3-нм изделия обещает поставить на конвейер во второй половине 2022 года. Самое интересное, что Samsung свои 3-нм изделия сперва начнёт предлагать в сегменте высокопроизводительных вычислений, и только потом переведёт их в мобильный. Обычно экспансия идёт в обратном порядке.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Как поясняется в пресс-релизе, в первом поколении 3-нм техпроцесса достигается снижение уровня энергопотребления на 45% по сравнению с 5-нм технологией, скорость переключения транзисторов возрастает на 45%, а площадь кристалла изделий уменьшается на 16%. Во втором поколении преимущество будет увеличено до 50% по энергопотреблению, до 30% по производительности, и до 35% по занимаемой кристаллом чипа площади. Выпуск 3-нм чипов сперва будет налажен на предприятии в Хвасоне, позже оно распространится и на новейшую площадку в Пхёнтхэке.

#samsung #полупроводники #литографическое производство
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Тайвань в руках Китая будет инструментом давления просто, самые высокотехнологичные чипы пока что производятся именно там, и как могут возникнуть проблемы производства нового железа если начать санкци...
Samsung может начать массовое производство 3-нм чипов уже на этой неделе
wolfire
07:32
в вач дог 2 например 7700К значительно превосходил 6700К при этом в 7700К был какой-то встроеной кодек обработки видео, кароче 7700К смотрелся заметно лучше 6700К
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