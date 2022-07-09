На страницах Reddit автор с псевдонимом, оспаривающим положения старой песенки о чётном количестве ног у кошки, опубликовал новые фотографии процессорного разъёма Socket SP5, в который будут устанавливаться серверные процессоры AMD EPYC поколения Genoa с архитектурой Zen 4, предварительные характеристики которых настолько заинтриговали охотников за рейтинговыми новостями, что соответствующих материалов на страницах нашего сайта появилось аж четыре штуки.
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Если отбросить нюансы вроде цветовой дифференциации
штанов
рамок для облегчения установки процессоров в материнскую плату, то можно в очередной раз убедиться, что исполнение LGA 4094 уступит место исполнению LGA 6096 с пропорциональным увеличением количества контактных площадок на подложке процессора.
Процессорный разъёма материнской платы (на верхнем фото), соответственно, получит подобающее количество контактных лапок. За кадром осталась и конструкция штатного радиатора для процессора, которому не требуются вентиляторы, поскольку они установлены ближе к стенке сервера, но тепловые трубки и дополнительные секции в конструкции радиатора предусмотрены.