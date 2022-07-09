Долгие годы инженерная и технологическая экосистема Intel была оптимизирована под производство продуктов собственной разработки, и частичный перевод бизнеса на контрактные рельсы потребует от компании немалых усилий. Как недавно сообщил ресурс Taiwan Posts English, занимавший ранее пост вице-президента TSMC по инфраструктуре среды разработки Сук Ли (Suk Lee) после ухода из тайваньской компании согласился найти применение своим талантам в корпорации Intel.
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На новом месте работы этого руководителя корейского происхождения ждёт должность вице-президента по развитию технологической экосистемы, если так можно истолковать её замысловатое название. Компании Intel нужно увеличивать количество клиентов, для которых она будет выпускать разработанные ими компоненты. В противном случае снизится рентабельность не только контрактного бизнеса компании, но и основной производственной деятельности. Выходец из TSMC за счёт своего опыта поможет привлечь больше клиентов к контрактным мощностям Intel.