Известный своими фотоснимками инженерных образцов ещё не представленных процессоров Intel энтузиаст Yuuki_AnS опубликовал таблицу с предполагаемыми характеристиками серверных процессоров AMD EPYC поколения Genoa, которое будет представлено в четвёртом квартале текущего года. Данные процессоры реализуют поддержку PCI Express 5.0 и DDR5, а потому потребуют использования нового разъёма Socket SP5 (LGA 6096) вместо прежнего Socket SP3 (LGA 4094), как и новых материнских плат.
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Модельная линейка Genoa, судя по таблице, будет включать процессоры с количеством ядер от 16 до 96 штук с поддержкой многопоточности. Для инженерных образцов предел TDP увеличен до 400 Вт, но серийные модификации уложатся в предел 360 Вт. Такие процессоры в серверных системах охлаждаются как мощными и шумными вентиляторами, так и водоблоками, поэтому беспокоиться по поводу их высокого тепловыделения не следует.