В повестку дня вошёл вопрос о задержке начала поставок процессоров Meteor Lake.

По официальным данным, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) посещал Тайвань в декабре прошлого и в апреле нынешнего года, чтобы лично обсудить с руководством TSMC сроки выпуска различных компонентов, которые последняя будет изготавливать по заказу Intel. Теперь ресурс DigiTimes сообщает, что очередной визит Гелсингера на Тайвань намечен на август этого года, и в повестку дня внесено обсуждение переноса начала выпуска 3-нм кристаллов для процессоров Meteor Lake на конец 2023 года.

реклама

Источник изображения: AFP

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 3050 за 30 тр - успей взять по старой цене RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Строго говоря, Intel никогда не уточняла, в какой именно период 2023 года должны появиться в продаже процессоры Meteor Lake с 3-нм кристаллами, поэтому о задержке сроков могут говорить преимущественно источники, которые ранее рассчитывали на их более ранний анонс. Тот факт, что глава Intel активно участвует в подготовке производства новых процессоров, удивления не вызывает, поскольку после возвращения в компанию Патрик Гелсингер вообще демонстрирует потрясающе высокую активность. Недавно, например, он лично лоббировал в Вашингтоне скорейшее выделение субсидий от властей США на строительство новых предприятий компании в штате Огайо, которое планируется завершить к 2024 году.