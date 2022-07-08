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Новости Hardware Алексей Сычёв
Зачастил: глава Intel снова посетит Тайвань в августе
В повестку дня вошёл вопрос о задержке начала поставок процессоров Meteor Lake.
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По официальным данным, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) посещал Тайвань в декабре прошлого и в апреле нынешнего года, чтобы лично обсудить с руководством TSMC сроки выпуска различных компонентов, которые последняя будет изготавливать по заказу Intel. Теперь ресурс DigiTimes сообщает, что очередной визит Гелсингера на Тайвань намечен на август этого года, и в повестку дня внесено обсуждение переноса начала выпуска 3-нм кристаллов для процессоров Meteor Lake на конец 2023 года.

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Источник изображения: AFP

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Строго говоря, Intel никогда не уточняла, в какой именно период 2023 года должны появиться в продаже процессоры Meteor Lake с 3-нм кристаллами, поэтому о задержке сроков могут говорить преимущественно источники, которые ранее рассчитывали на их более ранний анонс. Тот факт, что глава Intel активно участвует в подготовке производства новых процессоров, удивления не вызывает, поскольку после возвращения в компанию Патрик Гелсингер вообще демонстрирует потрясающе высокую активность. Недавно, например, он лично лоббировал в Вашингтоне скорейшее выделение субсидий от властей США на строительство новых предприятий компании в штате Огайо, которое планируется завершить к 2024 году.

#intel #tsmc #тайвань #meteor lake #пэт гелсингер
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