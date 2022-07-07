Спрос снижается, а условия контракта быстро пересмотреть нельзя.

В условиях роста спроса на полупроводниковые компоненты на протяжении двух предыдущих лет контрактные производители не справлялись с потребностями рынка, но на инвестиции в расширение объёмов выпуска продукции решились только после того, как клиенты начали проплачивать им авансом миллиарды долларов и заключать долгосрочные контракты на поставку чипов. Как поясняет DigiTimes, сейчас заказчики тайваньских контрактных производителей могут оказаться в не очень выгодном, мягко говоря, положении.

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Источник изображения: TSMC

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Долгосрочный контракт подразумевает, что заказчик обязуется на протяжении срока его действия выкупать строго оговорённое количество продукции, не имея права снизить его в соответствии с колебаниями спроса. Сейчас интерес потребителей к недорогим смартфонам, клиентским ПК и некоторым типам бытовой электроники снизился из-за инфляционного давления на бюджеты домохозяйств, но заключившие долгосрочные соглашения с поставщиками разработчики будут вынуждены покупать продукцию в избыточных количествах. Расторжение контракта по инициативе заказчика повлечёт внушительные штрафы, так что ситуация для разработчиков чипов сложилась неприятная со всех сторон – разве что о дефиците компонентов они в данный момент они уже не вспоминают.