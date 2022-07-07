Выражая некоторую степень озабоченности пессимистичными прогнозами отраслевых аналитиков, министр экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа (Wang Mei-hua) на этой неделе, как отмечает Reuters, заявила о высокой степени загрузки тайваньских предприятий по выпуску чипов, использующих как зрелую, так и передовую литографию.
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Бизнесу тайваньских компаний, вовлечённых в подобную деятельность, по словам министра, ничего не угрожает в настоящее время. Компания UMC, которая входит в пятёрку мировых лидеров в сегменте услуг по контрактному производству чипов, на этой неделе сообщила о росте июньской выручки на 43,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а выручка первого полугодия выросла на 38,2%. Непосредственно TSMC будет отчитываться о результатах второго квартала в конце следующей недели.