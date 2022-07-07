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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Спрос на 6-нм и 7-нм продукцию в текущем полугодии несколько снизится
Зато появятся 4-нм и 5-нм изделия.
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Аналитики TrendForce пояснили, что снижение спроса на ПК, массовые модели смартфонов и потребительскую электронику во втором полугодии начнёт влиять на степень загрузки профильных производственных линий, на которых выпускаются необходимые для них полупроводниковые компоненты. В большей степени пострадает выпуск самых простых и массовых изделий, осуществляемый с использованием литографии с нормами от 350 до 28 нм, но кое-что изменится и в секторе передовой литографии. Уровень загрузки оборудования на этом направлении снизится до 90-95%, а в некоторых случаях преодолеет рубеж в 90%, который критичен для экономических показателей производителей.

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Источник изображения: TSMC

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Передовая литография в целом используется в лучшей экономической конъюнктуре, но и здесь возможны структурные изменения. Во-первых, уровень загрузки производственных линий, задействованных в выпуске изделий с нормами от 4 до 19 нм, во втором полугодии всё равно снизится до 95-100%, тогда как ранее он мог превышать верхнюю границу диапазона. Во-вторых, спрос на 6-нм и 7-нм изделия несколько снизится – в силу охлаждения того же рынка смартфонов, например. При этом появление на рынке 4-нм и 5-нм компонентов обеспечит высокий уровень загрузки соответствующих производственных линий.

#аналитика #полупроводники #литографическое производство
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