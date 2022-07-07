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Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка Samsung Electronics должна по итогам второго квартала вырасти на 21%
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Издание Nikkei Asian Review оказалось в числе первых, обработавших лаконичный пресс-релиз Samsung Electronics об итогах второго квартала. Аналитики ожидали роста операционной прибыли компании в годовом сравнении на 15%, но собственные данные Samsung говорят об увеличении этого показателя только на 11,4% до $10,7 млрд.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Выручка Samsung Electronics в годовом сравнении выросла на 20,9% до $59 млрд, и это обстоятельство воодушевило многих инвесторов. В результате на несколько процентов выросли в цене акции не только самого корейского производителя микросхем памяти, но и конкурирующей тайваньской TSMC – на 5,4%. Так рынок реагирует на динамику выручки крупнейших производителей полупроводниковых компонентов, на время отметая сформированные ранее опасения по поводу негативного влияния инфляционных процессов на всю отрасль.

#samsung #аналитика #финансы #полупроводники #samsung electronics
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