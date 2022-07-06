Имевшее место пару лет назад обострение политических противоречий между Японией и Южной Кореей наверняка усложнило условия работы Samsung Electronics, поскольку компания должна получать из Японии необходимые для выпуска микросхем памяти технические газы и химикаты, но наличие контактов на высшем корпоративном уровне между корейскими и японскими бизнесменами говорит о том, что здоровый прагматизм преобладает.
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По информации Business Korea, вчера вице-президент Samsung Electronics и фактический руководитель корейского конгломерата Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) провёл серию деловых встреч с представителями Федерации японского бизнеса. Как отмечается, одной из тем переговоров стал поиск путей устранения проблем в поставках компонентов, необходимых обеим сторонам для работы.
Укреплению деловых связей между Японией и Южной Кореей активно способствовал отец нынешнего главы Samsung Electronics, да и сам Ли Джэ Ён получал вторую ступень высшего образования в одном из университетов Японии. Ему также удалось наладить взаимодействие с крупным японским предпринимателем Масаёси Соном (Masayoshi Son), возглавляющим SoftBank — корпорацию, которой сейчас принадлежат активы британского разработчика процессорных архитектур Arm.