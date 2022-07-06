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Новости Hardware Алексей Сычёв
DDR5-10552 стал новым рекордом разгона памяти
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На рейтингом результатов разгона оперативной памяти благодаря энтузиасту lupin_no_musume на момент подготовки новости к публикации условно развивается флаг Гонконга, поскольку вчерашний результат тайваньского соперника опустился на второе место.

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Источник изображения: YouTube, lupin_no_musume

Режим DDR5-10552 был достигнут новым рекордсменом при значении таймингов 127-120-120-120-127-2 и использовании единственного модуля оперативной памяти объёмом 16 Гбайт, охлаждаемого жидким азотом в материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 Apex. Использовался процессор Intel Core i9-12900K, который тоже охлаждался жидким азотом. О специфике участвовавшего в эксперименте модуля оперативной памяти автор ничего не сообщает, но приводит краткий видеоотчёт о достижении нового мирового рекорда.

Источник видео: YouTube, lupin_no_musume
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#экстремальный разгон #ddr5 #разгон памяти
2
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