Как поясняет Nikkei Asian Review, власти КНР намереваются стимулировать переход от использования оргтехники импортного производства на объектах критической инфраструктуры, к которым должны быть отнесены операторы связи, банковские и образовательные, а также медицинские учреждения и предприятия транспортной отрасли.
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Уже со следующего года все они должны будут перейти на использование копировальной и офисной техники, не только произведённой, но и разработанной на территории Китая. По всей видимости, власти страны опасаются возможных утечек информации при обработке документов на оборудовании, выпущенном зарубежными компаниями. Предполагается, что соответствующий законопроект будет обсуждаться до конца года и в случае утверждения вступит в силу со следующего года. На отказ от компьютеров и серверов зарубежной сборки представителям критически важных отраслей будет отведено чуть больше времени.