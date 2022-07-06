Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские организации нацелены на ускоренный отказ от использования импортной оргтехники
По крайней мере, их на это ориентируют местные власти.
анонсы и реклама
3050 за 30 тр - успей взять по старой цене
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
3070 дешевле 70 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
В полтора раза снижена цена RX 6600

Как поясняет Nikkei Asian Review, власти КНР намереваются стимулировать переход от использования оргтехники импортного производства на объектах критической инфраструктуры, к которым должны быть отнесены операторы связи, банковские и образовательные, а также медицинские учреждения и предприятия транспортной отрасли.

реклама

Источник изображения: Reuters

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Уже со следующего года все они должны будут перейти на использование копировальной и офисной техники, не только произведённой, но и разработанной на территории Китая. По всей видимости, власти страны опасаются возможных утечек информации при обработке документов на оборудовании, выпущенном зарубежными компаниями. Предполагается, что соответствующий законопроект будет обсуждаться до конца года и в случае утверждения вступит в силу со следующего года. На отказ от компьютеров и серверов зарубежной сборки представителям критически важных отраслей будет отведено чуть больше времени.

#китай #китайские производители #импортозамещение
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайские производители кремниевых пластин наращивают мощности
Власти США хотят запретить ASML экспорт в Китай любых литографических сканеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
249
Топ-6 игровых ноутбуков средней ценовой категории
22
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
44
Время - деньги: оптимизируем действия при работе за компьютером
33
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
4
Главные игры июля 2022 года
+
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Michiru1
09:27
А что случилось? А как же "от санкций только крепче стал"?
AnTuTu назвал самые мощные смартфоны среднего уровня
Yilec
09:27
GPU 83°C в играх, вахнах. ПЕЧ, однако.
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
DjoniDG
09:21
видео с нагрузкой и температурами есть, все основные нюансы учтены и щедро расписаны... Всё-равно будут орать, что тема не раскрыта, это как том анекдоте про геев)
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Алексей Румянцев
09:18
так и будет
Власти США хотят запретить ASML экспорт в Китай любых литографических сканеров
Michiru1
09:17
А когда вы нежелание верхушки РФии терять деньги, вы перевернули в "добросовестного поставщика"?
В Европе назревает конфликт за доступ к газу из РФ, а Германия потеряет $1 трлн из-за санкций
SergantTamplier
09:10
Что за "эшик"?
На фоне обрушения рубля курс Aliexpress резко взлетел до 71 рубля за доллар
Michiru1
09:07
Так ядра Xe заточены под техпроцесс TSMC. Зачем одни и теже ядра под абсолютно разные техпроцессы проектировать?
Intel начнет массовое производство по техпроцессу Intel 4 во втором полугодии
Michiru1
09:04
Как же русня обиженная на мир... Ущемляют их блин(((
Россияне могут купить S.T.A.L.K.E.R. 2 в GOG, но с наценками
Michiru1
08:59
Олухи из ТSMC немного улучшили н7 и переименовали в н6, когда там 6-ти нанометрами даже и не пахнет. Т.е. штеуд мог назвать свой 14+++ и 12 и 11 и 10нм.
Intel Core 13-го поколения Raptor Lake-S официально поддерживает память DDR-5600 и DDR4-3200
SANEKS
08:50
"чтобы логично завершить серию и сменить формат подачи материала." Отображения на мониторе сфотканые на кирпич - это твой конёк, если не избавился после первой части и дотянул так до 8-й то сорян. Я л...
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем