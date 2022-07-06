И мало вкладывают в будущее.

Тайваньскую компанию TSMC участники рынка справедливо признают лидером рынка контрактных услуг по выпуску полупроводниковых компонентов, и только в этом году она готова потратить на расширение производства и освоение новых технологий до $44 млрд. При этом, как отмечает Nikkei Asian Review, корпоративные расходы тайваньских компаний в области фундаментальных научных исследований отстают от показателей США, Японии и Европы.

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Источник изображения: TSMC

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В частности, последние выделяют на фундаментальные исследования в области науки до 20% корпоративных расходов в сфере НИОКР, тем самым обеспечивая основу для будущих прикладных разработок в долгосрочной перспективе. Тайваньские компании ограничивают эту долю 7%, превосходя только Китай с его 5%. По мнению японских экспертов, в дальнейшем подобная экономия приведёт к тому, что западные страны и Япония обойдут Тайвань по уровню научного развития, и острову всё равно придётся вернуться к импорту технологий. Власти этого государства ещё в 2016 году поставили задачу довести долю расходов на фундаментальные исследования до 10%, но с тех пор дело мало продвинулось.