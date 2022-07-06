Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайваньские компании нацелены на быстрое извлечение прибыли из инновационной деятельности
И мало вкладывают в будущее.
анонсы и реклама
3050 за 30 тр - успей взять по старой цене
3070 дешевле 70 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision

Тайваньскую компанию TSMC участники рынка справедливо признают лидером рынка контрактных услуг по выпуску полупроводниковых компонентов, и только в этом году она готова потратить на расширение производства и освоение новых технологий до $44 млрд. При этом, как отмечает Nikkei Asian Review, корпоративные расходы тайваньских компаний в области фундаментальных научных исследований отстают от показателей США, Японии и Европы.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

В частности, последние выделяют на фундаментальные исследования в области науки до 20% корпоративных расходов в сфере НИОКР, тем самым обеспечивая основу для будущих прикладных разработок в долгосрочной перспективе. Тайваньские компании ограничивают эту долю 7%, превосходя только Китай с его 5%. По мнению японских экспертов, в дальнейшем подобная экономия приведёт к тому, что западные страны и Япония обойдут Тайвань по уровню научного развития, и острову всё равно придётся вернуться к импорту технологий. Власти этого государства ещё в 2016 году поставили задачу довести долю расходов на фундаментальные исследования до 10%, но с тех пор дело мало продвинулось.

#аналитика #финансы #tsmc #тайвань #ниокр
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Тайваньские производители чипов не готовы опускать цены даже на фоне снижения спроса
TSMC около года ведёт переговоры о строительстве предприятия в Германии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
249
Топ-6 игровых ноутбуков средней ценовой категории
22
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
44
Время - деньги: оптимизируем действия при работе за компьютером
33
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
2
Главные игры июля 2022 года
+
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Алексей Румянцев
09:18
так и будет
Власти США хотят запретить ASML экспорт в Китай любых литографических сканеров
Michiru1
09:17
А когда вы нежелание верхушки РФии терять деньги, вы перевернули в "добросовестного поставщика"?
В Европе назревает конфликт за доступ к газу из РФ, а Германия потеряет $1 трлн из-за санкций
SergantTamplier
09:10
Что за "эшик"?
На фоне обрушения рубля курс Aliexpress резко взлетел до 71 рубля за доллар
Michiru1
09:07
Так ядра Xe заточены под техпроцесс TSMC. Зачем одни и теже ядра под абсолютно разные техпроцессы проектировать?
Intel начнет массовое производство по техпроцессу Intel 4 во втором полугодии
Michiru1
09:04
Как же русня обиженная на мир... Ущемляют их блин(((
Россияне могут купить S.T.A.L.K.E.R. 2 в GOG, но с наценками
Michiru1
08:59
Олухи из ТSMC немного улучшили н7 и переименовали в н6, когда там 6-ти нанометрами даже и не пахнет. Т.е. штеуд мог назвать свой 14+++ и 12 и 11 и 10нм.
Intel Core 13-го поколения Raptor Lake-S официально поддерживает память DDR-5600 и DDR4-3200
SANEKS
08:50
"чтобы логично завершить серию и сменить формат подачи материала." Отображения на мониторе сфотканые на кирпич - это твой конёк, если не избавился после первой части и дотянул так до 8-й то сорян. Я л...
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Sanya_Badis
08:49
Вы действительно столь наивны, что считаете, что цены, по которым продают в самом Китае и цены, по которым продают на алиэкспрессе идентичны?
Видеокарта NVIDIA Ampere впервые в топ-5 – опубликована статистика Steam за июнь 2022 года
Sheshenbek
08:48
Блин, думал концовка будет логичная. ( Поссать в этот ящик и выкинуть на мусорку )
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Archimedes
08:43
Когда кризис был только у нас, Запад делал на нас деньги. Когда кризис начался у них, они втянули в него все страны мира. Чему ты радуешься? На кормушке Госдепа сидишь?
В Европе назревает конфликт за доступ к газу из РФ, а Германия потеряет $1 трлн из-за санкций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем