Как отмечает Bloomberg, тайваньская компания TSMC не очень любит комментировать свои планы по расширению географии производства, но в действительности она уже с июля прошлого года ведёт переговоры о возможности строительства предприятия на территории Германии. К 2030 году власти Европы хотели бы увеличить долю региона в мировом производстве полупроводниковой продукции с нынешних 9% до внушительных 20%, смещая приоритет на более современную литографию.
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В прошлом месяце TSMC даже провела в Европе отраслевой симпозиум, и основная часть выступлений руководства компании состоялась на территории Амстердама. По мнению TSMC, европейская автомобильная промышленность остро нуждается в полупроводниковых компонентах, выпускаемых по зрелым техпроцессам. Генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei) даже пошутил, что из-за высокого спроса компании типа Volkswagen готовы выкупать у TSMC цельные кремниевые пластины.