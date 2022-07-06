По крайней мере, поддержку местному автопрому это бы оказало.

Как отмечает Bloomberg, тайваньская компания TSMC не очень любит комментировать свои планы по расширению географии производства, но в действительности она уже с июля прошлого года ведёт переговоры о возможности строительства предприятия на территории Германии. К 2030 году власти Европы хотели бы увеличить долю региона в мировом производстве полупроводниковой продукции с нынешних 9% до внушительных 20%, смещая приоритет на более современную литографию.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

В прошлом месяце TSMC даже провела в Европе отраслевой симпозиум, и основная часть выступлений руководства компании состоялась на территории Амстердама. По мнению TSMC, европейская автомобильная промышленность остро нуждается в полупроводниковых компонентах, выпускаемых по зрелым техпроцессам. Генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei) даже пошутил, что из-за высокого спроса компании типа Volkswagen готовы выкупать у TSMC цельные кремниевые пластины.